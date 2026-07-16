Handball-U20-EM: Deutschland - Ungarn heute live im Smart-TV, Stream & Ticker - DHB-Team will ins Halbfinale

SPORT1 16.07.2026 • 15:30 Uhr Die deutsche U20-Nationalmannschaft der Handballer kämpft am Donnerstagabend um den Einzug ins EM-Halbfinale.

Deutschlands Handballer aus der U20-Nationalmannschaft kämpfen am Donnerstag in Rumänien um den Einzug ins EM-Halbfinale. Im Viertelfinale trifft das DHB-Team um 18.30 Uhr auf Ungarn. Nach fünf Siegen aus fünf Spielen möchte die Mannschaft von Trainer Martin Heuberger mit dem nächsten Erfolg den Einzug unter die letzten vier Teams klarmachen.

Ungarn musste dagegen gegen den schwedischen Nachwuchs bereits eine deutliche Niederlage (24:40) einstecken, allerdings auch, weil zwei Leistungsträger über weite Strecken geschont wurden. Übertragen wird das deutsche Viertelfinale nur beim kostenpflichtigen Anbieter EHF TV.

U20-Handball-EM, Viertelfinale: Wer überträgt Deutschland vs. Ungarn?

William Reichardt (2. Bundesliga bei VfL Potsdam) rechnet mit einer intensiven und physischen Partie. „Gegen die Ungarn sind es immer körperliche Spiele. Ich hoffe, dass wir das Spiel von Anfang bis zum Ende unter Kontrolle haben können und es nicht so eng wird wie unser WM-Viertelfinale vor einem Jahr“, wird der deutsche Rückraumspieler vom Verband zitiert.

Entscheidend werden „Kleinigkeiten und die Tagesform“ sein, aber optimistisch gab sich der Zweitliga-Profi durchaus: „Wenn wir es schaffen, an unsere letzten Leistungen anzuknüpfen, dann können wir jeden Gegner schlagen.“

Auch Coach Heuberger, immerhin früherer Bundestrainer der A-Nationalmannschaft, ist glücklich mit der Entwicklung der Mannschaft. „Wir haben uns gegen die Schweiz und die Färöer im Angriff gesteigert. Die Richtung stimmt“, lobte er eine „Mannschaft, die voll mitzieht, den Leistungssport lebt und eine verschworene Gruppe“ ist.