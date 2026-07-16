U20-EM: Deutsche Handballer scheitern im Viertelfinale

SID 16.07.2026 • 23:27 Uhr Das Team von Martin Heuberger verpasst damit die erhoffte Medaille in Rumänien.

Für die deutschen U20-Handballer ist bei der Europameisterschaft in Rumänien der Traum von einer Medaille geplatzt. Das Team von Trainer Martin Heuberger unterlag Ungarn am Donnerstag im Viertelfinale mit 25:27 (13:15), für Deutschland geht es nun mit den Platzierungsspielen um die Ränge fünf bis acht weiter.

„Die Physis, die Ungarn auf die Platte gebracht hat, fehlte uns heute im Angriff. Aber die Jungs haben aufopferungsvoll gekämpft“, sagte Heuberger. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) präsentierte sich in vielen Bereichen auf Augenhöhe, im Abschluss hatten allerdings die Ungarn Vorteile. Bester deutscher Werfer war Tom Koschek (SC DHfK Leipzig) mit acht Treffern.