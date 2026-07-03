Handball U20-WM: Deutschland gegen Frankreich im TV, Stream und Ticker

Die deutschen U20-Handballerinnen dürfen weiter vom WM-Titel in China träumen und sind nur noch einen Sieg vom Finale entfernt. Am Freitag steht um 10 Uhr die Vorschlussrunde gegen Frankreich an.
Lebt der Traum vom WM-Triumph weiter?
Die deutschen U20-Handballerinnen kämpfen um den Einzug ins WM-Finale. So können Sie die Partie gegen Frankreich live verfolgen.
Deutschland kämpft um den Einzug ins WM-Finale
© kolektiff
Nach dem nervenaufreibenden Viertelfinal-Duell mit Norwegen, das die deutsche Auswahl mit 23:22 denkbar knapp für sich entscheiden konnte, wartet nun mit dem Titelverteidiger der nächste Brocken auf das Team von Bundestrainer Christopher Nordmeyer.
So können Sie Frankreich – Deutschland verfolgen:
- TV: –
- Stream: Dyn
- Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App
Nach dem U19-EM-Titel 2025 zählte das DHB-Team schon vor dem Turnier zum erweiterten Favoritenkreis.
Mit einem Erfolg könnten die U20-Juniorinnen das erste Mal seit 2008 wieder ein WM-Finale erreichen. Damals gelang in Mazedonien der bislang einzige Titelgewinn.