Großer Erfolg für Deutschland! DHB-Juniorinnen sind Weltmeisterinnen

18 Jahre nach dem ersten und bislang einzigen Triumph haben sich die deutschen U20-Handballerinnen erneut zu Weltmeisterinnen gekrönt. Im Finale des Turniers in Jinzhong (China) setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Christopher Nordmeyer mit 33:26 (15:14) gegen Dänemark durch.
Großer Erfolg für den DHB
Nach 18 Jahren feiern die deutschen U20-Handballerinnen erneut den WM-Titel.
Die DHB-Juniorinnen sind Weltmeisterinnen
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In einem umkämpften Spiel konnte sich lange Zeit keine Mannschaft mit mehr als zwei Punkten absetzen. Erst in der zweiten Halbzeit zogen die U19-Europameisterinnen aus dem vergangenen Jahr entscheidend davon.
Das Spiel war gleichzeitig die Neuauflage des Finales von 2008, in dem Deutschland erstmals den U20-Weltmeistertitel gewann. Das DHB-Team kassierte im gesamten Turnier über sieben Spiele nicht eine einzige Niederlage.