Großer Erfolg für Deutschland! DHB-Juniorinnen sind Weltmeisterinnen

SID 05.07.2026 • 14:17 Uhr Nach 18 Jahren feiern die deutschen U20-Handballerinnen erneut den WM-Titel.

18 Jahre nach dem ersten und bislang einzigen Triumph haben sich die deutschen U20-Handballerinnen erneut zu Weltmeisterinnen gekrönt. Im Finale des Turniers in Jinzhong (China) setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Christopher Nordmeyer mit 33:26 (15:14) gegen Dänemark durch.

In einem umkämpften Spiel konnte sich lange Zeit keine Mannschaft mit mehr als zwei Punkten absetzen. Erst in der zweiten Halbzeit zogen die U19-Europameisterinnen aus dem vergangenen Jahr entscheidend davon.