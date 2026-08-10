Flensburg: Klöve kommt ab Sommer 2027

SID 10.08.2026 • 16:33 Uhr Der 24-Jährige Klöve erhält einen Vertrag bis 2031.

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat Victor Klöve von Frisch Auf Göppingen ab Sommer 2027 verpflichtet. Wie der Verein am Montag mitteilte, unterschrieb der dänische Rückraumspieler einen Vertrag über vier Jahre.

„Victor ist ein Spieler, den wir schon länger beobachten und bei dem wir großes Potenzial sehen“, sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf: „Besonders seine Qualitäten in der Abwehr sind für uns interessant. Er bringt eine gute Physis mit, ist sehr präsent in den Zweikämpfen und arbeitet für die Mannschaft.“