Flensburg: Klöve kommt ab Sommer 2027

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat Victor Klöve von Frisch Auf Göppingen ab Sommer 2027 verpflichtet. Wie der Verein am Montag mitteilte, unterschrieb der dänische Rückraumspieler einen Vertrag über vier Jahre.
Flensburg holt Dänen-Profi
Der 24-Jährige Klöve erhält einen Vertrag bis 2031.
Frisch Auf Göppingens Victor Klöve
© picture alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Michael Schmid
„Victor ist ein Spieler, den wir schon länger beobachten und bei dem wir großes Potenzial sehen“, sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf: „Besonders seine Qualitäten in der Abwehr sind für uns interessant. Er bringt eine gute Physis mit, ist sehr präsent in den Zweikämpfen und arbeitet für die Mannschaft.“
Der 24-jährige Klöve spielt seit 2024 in Göppingen und nutzt für seinen Wechsel nach Flensburg eine Ausstiegsklausel. „Ich fühle mich sehr geehrt, dass Flensburg sich für mich entschieden hat. Die SG ist ein Verein mit einer stolzen Tradition, großen Ambitionen und einer fantastischen Unterstützung“, sagte der Däne, der noch kein A-Länderspiel, aber schon 30 Spiele für die dänische Junioren-Nationalmannschaft absolviert hat.