Handball-Zoff: Krefeld verliert erste Runde gegen Nordhorn

SID 05.08.2026 • 13:35 Uhr Im Streit um einen Startplatz in der 2. Handball-Bundesliga hat die HSG Krefeld Niederrhein eine Niederlage erlitten.

Im Streit um einen Startplatz in der 2. Handball-Bundesliga hat die HSG Krefeld Niederrhein eine Niederlage gegen die HSG Nordhorn-Lingen erlitten.

Krefeld hatte offensiv die Rechtmäßigkeit der Lizenzerteilung für den ehemaligen deutschen Vizemeister angezweifelt. Das Vertrauensgremium der Erst- und Zweitligisten wies die entsprechenden Anträge nun aber zurück, wie die Handball-Bundesliga GmbH am Mittwoch mitteilte.

Krefeld stellte sogar Strafanzeige

Zweitliga-Absteiger Krefeld hatte von einer „mutmaßlich erschlichenen“ Lizenz des Konkurrenten gesprochen und sogar Strafanzeige erstattet. Die HSG Nordhorn-Lingen lebe „seit der Saison 2024/25 deutlich über ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten“, so der Vorwurf, bei den Lizenzanträgen sei „in offenbar beträchtliche Ausmaße mit geschönten Zahlen“ gearbeitet worden.