Lizenzverstoß! Punktabzug für Zweitligist

SID 20.08.2026 • 13:20 Uhr Der deutsche Vizemeister von 2002, die HSG Nordhorn-Lingen, hat wirtschaftliche Probleme - und geht mit einer Hypothek in die Saison.

Dem Handball-Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen werden für die kommende Saison sechs Pluspunkte abgezogen. Grund für die Sanktion ist, dass „nicht unerhebliche Abweichungen gegenüber den vom HSG Nordhorn e. V. im Lizenzierungsverfahren für die Saison 2026/27 im Frühjahr 2026 gemachten Angaben festgestellt worden sind“, teilte die Handball-Bundesliga am Donnerstag mit.

Der Abzug erfolgt nach Beendigung des 34. und letzten Spieltages der Saison 2026/27. Die Lizenz für die kommende Saison hatten die Nordhorner, deutscher Vizemeister 2002 und EHF-Pokalsieger 2008, im April noch ohne Auflagen bekommen. Der Klub aus dem westlichen Niedersachsen räumte im Juli dann wirtschaftliche Probleme ein.