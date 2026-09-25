DHB-Frauen im ersten Spanien-Test ohne Grijseels

Die angeschlagene Spielmacherin fehlt den DHB-Frauen, könnte am Sonntag aber vielleicht wieder in Granollers mitwirken.

Die deutschen Handballerinnen müssen im ersten Teil des Länderspiel-Doppelpacks in Spanien auf Alina Grijseels verzichten. Die Spielmacherin der Vize-Weltmeisterinnen ist gesundheitlich angeschlagen, wie der Deutsche Handballbund wenige Stunden vor Spielbeginn am Freitagabend (19.30 Uhr/Dyn und Joyn) mitteilte.

„Dass Alina heute Abend nicht spielen wird, ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, erklärte Nationalmannschaftsmanagerin Anja Althaus. „Wir schauen jetzt von Tag zu Tag, wie es sich bei Alina entwickelt und, ob ein Einsatz am Sonntag im zweiten Spiel möglich ist.“ Um 11.30 Uhr steht dann für die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch auf dem Weg zur Europameisterschaft der zweite Teil des Formchecks in Granollers an.