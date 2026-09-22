Krimi in Kassel: Melsungen im Achtelfinale des DHB-Pokals

Die MT gewinnt zum ersten Mal überhaupt ein Pokalspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen. Bereits am Samstag kommt es zum schnellen Wiedersehen.

Die Handballer der MT Melsungen haben nach einem Krimi gegen die Rhein-Neckar Löwen das Achtelfinale im DHB-Pokal erreicht. Im ersten von zwei Duellen innerhalb von fünf Tagen gewann das Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo das packende Zweitrundenspiel in der Kasseler Rothenbach-Halle nach Verlängerung mit 35:33 (29:29, 17:16), am Samstag (20.00 Uhr/Dyn) kommt es in Mannheim zum schnellen Wiedersehen in der Bundesliga.

Torhüter Nebojsa Simic hielt 53 Sekunden vor dem Ende der Overtime einen Siebenmeter gegen Kentin Mahé, der Däne Aaron Mensing – mit sieben Treffern bester MT-Werfer – machte auf der Gegenseite alles klar. „In diesem Moment dieser Siebenmeter war wirklich entscheidend. Wir haben einen Riesencharakter gezeigt, das können nur große Vereine“, sagte Simic bei Dyn.

Nach zuvor sechs Niederlagen gewann European-League-Sieger Melsungen zum ersten Mal ein Pokalspiel gegen die Mannheimer – und sorgte zwei Tage nach dem umjubelten Ligasieg gegen Meister SC Magdeburg (37:34) für das nächste dicke Ausrufezeichen. „Ich bin unglaublich stolz, dass wir in drei Tagen zwei so unfassbare Spiele machen können“, sagte Florian Drosten. Für die Löwen war es nach dem durchwachsenen Ligastart hingegen der nächste Rückschlag. „Das nervt unfassbar, weil wir uns in den entscheidenden Momenten nicht belohnen“, sagte Marius Steinhauser: „Da müssen wir den Finger in die Wunde legen und knallhart mit uns ins Gericht gehen.“

Einen schmeichelhaften Sieg feierte der HC Hamburg. Zwei Tage nach der Pleite in Flensburg (34:37) lagen die Hanseaten beim Zweitligisten HC Elbflorenz in Dresden in der 44. Minute noch mit 21:26 zurück, drehten in der Schlussphase aber auf und gewannen letztlich mit 31:30 (14:18). Bester Werfer war der Däne Frederik Bo Andersen mit neun Treffern. „Der Sieg war für die Moral und uns selbst einfach extrem wichtig. Wir sind stark zurückgekommen in der zweiten Halbzeit“, sagte Elias Kofler bei Dyn.