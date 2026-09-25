Klub-WM: Füchse Berlin erledigen erste Pflichtaufgabe

Zum Auftakt lassen die Berliner gegen Burgan SC aus Kuwait nichts anbrennen. Im nächsten Spiel fällt wohl die Vorentscheidung um den Finaleinzug.

Die Handballer der Füchse Berlin sind erfolgreich in die gestartet. In Ägyptens Hauptstadt Kairo setzte sich der DHB-Pokalsieger am Freitag souverän mit 38:18 (20:11) gegen den kuwaitischen Außenseiter Burgan SC durch und erledigte damit seine Pflichtaufgabe vor dem wahrscheinlich vorentscheidenden Spiel der Gruppe B um den Einzug ins Finale.

Gegen Burgan unterstrich der zweimalige Titelträger (2015, 2016) von Beginn an seinen Favoritenstatus. In der ersten Halbzeit erspielte sich das Team um den dänischen Ausnahmekönner Mathias Gidsel einen komfortablen Vorsprung, kurz nach der Pause zogen die Berliner dank eines Sieben-Tore-Laufs endgültig davon. Bester Werfer war Aymeric Zaepfel mit zehn Treffern.

Gidsel ist am Sonntag erneut mit Berlin gefordert Gidsel ist am Sonntag erneut mit Berlin gefordert © picture-alliance/SIPA/SID/Luka Milosavljevic

Klub-WM: Berlin trifft in Gruppe auch auf Veszprém

Auf die Füchse wartet am Sonntag (16.45 Uhr) das Duell mit One Veszprém HC, gegen das es in der vergangenen Woche in der Champions League eine 29:35-Heimniederlage gesetzt hatte. Veszprém gewann das erste Spiel der Klub-WM deutlich gegen Al Ahly (31:23). Gespielt wird in zwei Vierergruppen, deren Sieger im Endspiel den Champion ermitteln.

Bob Hanning sieht den einzigen deutschen Vertreter in Ägypten in der Außenseiterrolle. „Der Weltpokal hat für alle Teilnehmer einen maximalen Stellenwert“, hatte der Geschäftsführer im Vorfeld im rbb-Interview gesagt und zugleich betont: „Wir sind sicherlich alles, aber kein Titelfavorit.“