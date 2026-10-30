Für die Handball-EM der Frauen stellt der deutsche Bundestrainer seinen Kader vor. Eine Topspielerin könnte noch dazustoßen.

Keine Experimente: Bundestrainer Markus Gaugisch startet mit 16 Spielerinnen in die Medaillenmission bei der Handball-EM und verzichtet dabei vorerst auf Xenia Smits. Die Rückraumspielerin, die erst im August ein Kind zur Welt brachte, steht nicht im Aufgebot von Deutschlands Handballerinnen für den Saison-Höhepunkt im Dezember, unter den Auserwählten sind aber auch ohne Smits noch 14 Vize-Weltmeisterinnen aus dem vergangenen Jahr.

„Kontinuität tut uns gut“, sagte Gaugisch bei der Kadervorstellung am Freitag in Dortmund. Zur Personalie Smits meinte der DHB-Coach explizit: „Die Tür ist natürlich offen für sie, sie steht im 35er Kader. Wir müssen schauen, wie die nächsten Wochen laufen.“

Personell kann Gaugisch nahezu aus dem Vollen schöpfen. Neben Smits, die als Teil des offiziell gemeldeten deutschen 35er-Kader theoretisch jederzeit eingesetzt werden könnte, fehlt lediglich Defensivspezialistin Aimée von Pereira (Karriereende). Ihr Turnier-Debüt in der A-Mannschaft werden Ida Petzold (TuS Metzingen) und Farrelle Njinkeu (HSG Blomberg-Lippe) geben.

Bundestrainer Gaugisch hat für die EM große Ziele

Ihr enormes Potenzial hatte die DHB-Auswahl in der vergangenen Woche bei einem hochkarätig besetzten Einladungsturnier angedeutet, einem Sieg gegen Dänemark (26:21) folgte ein Remis gegen die Niederlande (25:25). Ende November warten auf das deutsche Team zwei letzte Tests gegen den Olympia-Zweiten Frankreich – dann geht es los. Der EM-Start steigt am 4. Dezember in Bratislava gegen Schweden.

„Es ist eine Blackbox, die uns erwartet. Es gibt sechs Nationen, die sind ein Stück weit vor allen anderen. Zu diesen wollen wir auch diesmal gehören“, sagte Sportvorstand Ingo Meckes zur Zielsetzung. Ähnlich formulierte es Gaugisch am Freitag in einer ZDF-Schalte: „Wir wollen das letzte Wochenende erreichen, da gehört das Spiel um Platz fünf genauso dazu. Das ist das Ziel, bis zum Ende dabei zu sein.“

DEINE MEINUNG

Das EM-Aufgebot des deutschen Teams:

Tor: Katharina Filter (Team Esbjerg/DEN), Sarah Wachter (Borussia Dortmund) Feld: Antje Döll (Sport-Union Neckarsulm), Alexia Hauf (HSG Blomberg-Lippe), Emily Vogel (FTC Budapest/HUN), Nieke Kühne (HSG Blomberg-Lippe), Alina Grijseels (Borussia Dortmund), Annika Lott (Brest Handball/FRA), Mareike Thomaier (Borussia Dortmund), Nina Engel (Gloria Bistrita/ROU), Viola Leuchter (Odense Handbold/DEN), Jenny Behrend (VfL Oldenburg), Farrelle Njinkeu (HSG Blomberg-Lippe), Lisa Antl (Borussia Dortmund), Marie Steffen (Rapid Bukarest/ROU), Ida Petzold (TuS Metzingen)