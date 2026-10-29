Vier Tage nach der ersten Saisonniederlage überzeugt Flensburg gegen Aufsteiger Balingen - und kehrt an die Spitze zurück.

Die SG Flensburg-Handewitt hat die erste Saisonniederlage in der Handball-Bundesliga (HBL) abgeschüttelt und sich die Tabellenführung zurückgeholt. Vier Tage nach dem bitteren 30:31 beim VfL Gummersbach setzte sich die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic gegen Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten mit 31:25 (16:11) durch und verdrängte den punktgleichen THW Kiel (beide 19:3) dank der besseren Tordifferenz von Platz eins.

Bester Werfer der Flensburger war Emil Jakobsen mit zehn Treffern. Bei den Gästen waren Csaba Leimeter, Lion Zacharias und Tobias Heinzelmann mit jeweils drei Toren am erfolgreichsten.

Emil Jakobsen führte Flensburg mit zehn Toren zum Sieg Emil Jakobsen führte Flensburg mit zehn Toren zum Sieg © PICTURE ALLIANCE/SID/Marcel von Fehrn

Rückkehr an die Tabellenspitze

Durch die Niederlage in Gummersbach hatte die SG die Tabellenführung eingebüßt, nun gelang den Norddeutschen vorerst die direkte Rückkehr an die Spitze. Allerdings hat der drittplatzierte deutsche Meister SC Magdeburg (18:2 Punkte) noch ein Spiel weniger absolviert. Am nächsten Spieltag Mitte November ist Flensburg in Magdeburg zum Spitzenspiel gefordert.

Ebenfalls am Donnerstagabend knüpfte der VfL Gummersbach an seinen starken Auftritt gegen Flensburg an. Die Mannschaft von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson gewann beim Tabellenelften Frisch Auf Göppingen mit 33:26 (15:12) und rückte vorerst auf Platz sieben vor.