Herbe Klatsche! FC Barcelona bei Klub-WM entthront

Der ungarische Spitzenklub KC Veszprem gewinnt die Trophäe zum zweiten Mal.

Der ungarische Handball-Spitzenklub KC Veszprem hat sich den Titel bei der Klub-WM gesichert. Berlins Vorrunden-Bezwinger deklassierte den Titelverteidiger FC Barcelona im Finale am Donnerstagabend in Ägypten mit 42:33 (22:16) und triumphierte damit zum zweiten Mal nach 2024.

Bronze holte Al Ahly SC im ägyptischen Duell mit Zamalek SC (30:25). Erstmals seit 2010 befindet sich keine deutsche Mannschaft unter den Top drei des Turniers.

Die Füchse Berlin, Sieger von 2015 und 2016, hatten den aus ihrer Sicht enttäuschend verlaufenden Wettbewerb zuvor gegen den brasilianischen Klub EC Pinheiros (31:27) auf Platz fünf beendet.