Aus familiären Gründen wechselte der Nationalspieler nach Melsungen - nun will er offenbar wieder zurück.

Handball-Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla zieht es offenbar nur drei Monate nach seinem Wechsel von der SG Flensburg-Handewitt zur MT Melsungen zurück in den Norden. Wie die Bild berichtete, soll der 28 Jahre alte Kreisläufer dem Verein mitgeteilt haben, aus seinem bis 30. Juni 2031 laufenden Vertrag aus familiären Gründen vorzeitig aussteigen zu wollen.

„Johannes hat uns mit dem Wunsch konfrontiert, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden. Die Familie möchte nach Flensburg zurückkehren. Grundsätzlich respektieren wir diesen Wunsch. Aber ganz so einfach geht das natürlich nicht“, sagte MT-Sportvorstand Jesper Larsson der Bild.

Johannes Golla will zurück nach Flensburg Johannes Golla will zurück nach Flensburg © IMAGO/Maximilian Koch

DHB-Kapitän Golla will zurück nach Flensburg

Golla war erst im Sommer nach acht Jahren in Flensburg nach Melsungen gewechselt, wo er bereits von 2015 bis 2018 gespielt hatte. Auch für diese Entscheidung hatte es familiäre Gründe gegeben. Golla würde durch den Umzug wieder näher an seiner südhessischen Heimat wohnen, hatte die MT im Dezember 2024 in einer Pressemitteilung erklärt.

Im August hatte Golla im Bild-Interview jedoch von einer „Herausforderung“ gesprochen, „mit der Familie ein neues Leben aufzubauen in der neuen Stadt“. Nun soll anscheinend die Kehrtwende erfolgen.

Nach Bild-Informationen führen Melsungen und Flensburg bereits Gespräche. Für einen Wechsel schon im nächsten Jahr müssten die Norddeutschen aber tief in die Tasche greifen, demnach soll die MT eine Ablöse von mindestens 1,5 Millionen Euro für einen Transfer im Sommer 2027 fordern.