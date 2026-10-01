Der SC Magdeburg setzt in der Handball-Bundesliga ein großes Ausrufezeichen. Im Spitzenspiel gegen den THW Kiel bleibt der Meister enorm dominant.

Ausrufezeichen im Spitzenspiel, Sprung an die Tabellenspitze und endlich wieder ein Sieg gegen den Rekordmeister: Die Stimmung in der Magdeburger Arena war blendend nach dem 32:26 (15:9)-Erfolg des Meisters im Handball-Topspiel gegen den THW Kiel.

„Das war ein richtig, richtig geiler Sieg von uns und eine richtig geile Leistung von allen“, sagte SCM-Profi Gisli Kristjansson bei Dyn.

Nicht zu packen: Der Magdeburger Gisli Kristjansson (l.) Nicht zu packen: Der Magdeburger Gisli Kristjansson (l.) © picture-alliance/dpa/SID/Ronny Hartmann

Handball: Kiel erkennt Stärke der Magdeburger an

Und es war der erste Erfolg von Bennet Wiegerts Team in der Bundesliga seit Februar 2024 gegen die „Zebras“. Für Kristjansson ist aber der Blick auf die aktuelle Saison viel wichtiger. „Wenn wir verloren hätten, hätten wir vier Minuspunkte gehabt und die weiter einen“, sagte der Isländer: „Kann sein, dass die Geschichte ein bisschen mitspielt. Aber wir wollten heute unbedingt die zwei Punkte mitnehmen.“

Das hatten auch die Kieler vor, mussten aber die Stärke des SCM vor allem in der Defensive anerkennen. „Wir haben gut angefangen, aber nach und nach haben wir den Faden verloren. Dann wächst die Halle und Magdeburg in der Abwehr“, sagte Trainer Börge Lund: „Wir sind auf den Titelfavoriten getroffen, der in vielen Arten und Weisen ein fertiges Produkt ist. Das sind wir noch nicht.“

Der THW habe seine Ziele und müsse „auf unsere Art und Weise“ weitermachen, so Lund.