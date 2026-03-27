SID 27.03.2026 • 20:58 Uhr In einer wilden Partie mit vielen Wendungen verpasst der Rekordmeister aus Kiel einen ganz wichtigen Sieg.

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat im Rennen um die Champions-League-Plätze den nächsten empfindlichen Rückschlag kassiert. Am 26. Spieltag der Bundesliga (HBL) erlebte das Team von Trainer Filip Jicha beim 29:30 (14:17) bei der MT Melsungen ein Wechselbad der Gefühle – auf zwei Aufholjagden folgte stets ein Einbruch. Mit nun 36:16 Punkten bleibt der Nordklub zunächst weiter auf Tabellenrang vier.

Als bestem Werfer der Partie gelangen Bence Imre am Freitagabend acht Tore für den THW, ansonsten zeigten die Kieler beim Tabellensiebten aus Melsungen große Inkonsistenz. Nach einem Start auf Augenhöhe musste die Zebras im ersten Durchgang plötzlich abreißen lassen.