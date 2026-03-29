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Leipzig gibt Derbysieg aus der Hand

Bester Werfer ist Nationalspieler Franz Semper. Der 28-Jährige gibt zudem bekannt, auch bei einem Abstieg in Leipzig zu bleiben.
Nationalspieler Franz Semper bleibt in Leipzig
Nationalspieler Franz Semper bleibt in Leipzig
© AFP/SID/Jonathan Nackstrand
SID
Bester Werfer ist Nationalspieler Franz Semper. Der 28-Jährige gibt zudem bekannt, auch bei einem Abstieg in Leipzig zu bleiben.

Der SC DHfK Leipzig hat in der Handball-Bundesliga den ersten Derbysieg gegen den ThSV Eisenach seit zehn Jahren noch aus der Hand gegeben.

Vor 6000 Fans lag das Team von Trainer Frank Carstens kurz vor Schluss mit 29:26 in Führung, musste sich am Ende aber mit einem 29:29 (15:13) begnügen. Für die Gäste war es im 13. Auswärtsspiel der Saison der erste Punktgewinn.

Handball: Semper verlängert

Leipzig verließ durch das Remis aber vorerst den letzten Tabellenplatz. Bester Werfer war Nationalspieler Franz Semper mit acht Toren.

Der 28-Jährige hatte unmittelbar vor Spielbeginn seine Vertragsverlängerung bis 2030 verkündet, die auch bei einem Abstieg Gültigkeit hat.

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