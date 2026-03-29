Der SC DHfK Leipzig hat in der Handball-Bundesliga den ersten Derbysieg gegen den ThSV Eisenach seit zehn Jahren noch aus der Hand gegeben.
Leipzig gibt Derbysieg aus der Hand
Bester Werfer ist Nationalspieler Franz Semper. Der 28-Jährige gibt zudem bekannt, auch bei einem Abstieg in Leipzig zu bleiben.
Nationalspieler Franz Semper bleibt in Leipzig
© AFP/SID/Jonathan Nackstrand
Vor 6000 Fans lag das Team von Trainer Frank Carstens kurz vor Schluss mit 29:26 in Führung, musste sich am Ende aber mit einem 29:29 (15:13) begnügen. Für die Gäste war es im 13. Auswärtsspiel der Saison der erste Punktgewinn.
Handball: Semper verlängert
Leipzig verließ durch das Remis aber vorerst den letzten Tabellenplatz. Bester Werfer war Nationalspieler Franz Semper mit acht Toren.
Der 28-Jährige hatte unmittelbar vor Spielbeginn seine Vertragsverlängerung bis 2030 verkündet, die auch bei einem Abstieg Gültigkeit hat.