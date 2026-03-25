SID 25.03.2026 • 20:13 Uhr Der 26-Jährige Marco Mengon kam erst Anfang Februar aus der zweiten Liga, nun ist seine Saison vorzeitig beendet.

Der TVB Stuttgart muss die restliche Saison in der Handball-Bundesliga auf Rückraumspieler Marco Mengon verzichten. Wie die Schwaben am Mittwoch mitteilten, hat sich der italienische Nationalspieler im Training nach der Länderspielpause einen Kreuzbandriss zugezogen.

„Die Verletzung ist für uns sehr bitter“, sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt: „Nach seinem Wechsel hat er uns mit starken Leistungen sofort weitergeholfen, entscheidend zu unseren Punktgewinnen beigetragen und sich darüber hinaus auch menschlich hervorragend in die Mannschaft integriert.“