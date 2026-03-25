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Stuttgart teilt Horrorverletzung mit

Der 26-Jährige Marco Mengon kam erst Anfang Februar aus der zweiten Liga, nun ist seine Saison vorzeitig beendet.
Mengon im Spiel beim DHfK Leipzig
Mengon im Spiel beim DHfK Leipzig
© Imago/Beautiful Sports/SID/Jan Kaefer
SID
Der 26-Jährige Marco Mengon kam erst Anfang Februar aus der zweiten Liga, nun ist seine Saison vorzeitig beendet.

Der TVB Stuttgart muss die restliche Saison in der Handball-Bundesliga auf Rückraumspieler Marco Mengon verzichten. Wie die Schwaben am Mittwoch mitteilten, hat sich der italienische Nationalspieler im Training nach der Länderspielpause einen Kreuzbandriss zugezogen.

„Die Verletzung ist für uns sehr bitter“, sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt: „Nach seinem Wechsel hat er uns mit starken Leistungen sofort weitergeholfen, entscheidend zu unseren Punktgewinnen beigetragen und sich darüber hinaus auch menschlich hervorragend in die Mannschaft integriert.“

Mengon kam Anfang Februar vom Zweitligisten VfL Potsdam nach Stuttgart, erzielte in seinen ersten fünf Spielen 17 Treffer. Sein Zwillingsbruder Simone spielt ebenfalls beim TVB.

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