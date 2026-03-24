SID 24.03.2026 • 13:07 Uhr Ein Linksaußen kommt von der Bundesliga-Konkurrenz zum deutschen Rekordmeister.

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat Linksaußen Vincent Büchner unter Vertrag genommen. Wie die Kieler am Dienstagvormittag verkündeten, kommt der 27-Jährige vom ThSV Eisenach an die Förde und unterschrieb für zwei Jahre. Er wird ab Sommer mit Rune Dahmke das Gespann auf der linken Außenbahn bilden.

„Er ist ein sehr konstanter, klassischer Linksaußen. Wir hatten ihn mit seinen Qualitäten, seinem Wurfrepertoire und seinen cleveren Ballgewinnen in der Abwehr schon länger auf dem Radar“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Büchner war erst zur laufenden Saison nach Eisenach gewechselt und verlässt den Klub nun, um sich einen „Kindheitstraum“ zu erfüllen.

„Es war nicht mein Plan, den Verein vorzeitig zu verlassen, aber die Chance, für den großen THW Kiel zu spielen, bekommt man nicht alle Tage“, sagte Büchner: „Deshalb bin ich überglücklich, dass mir die Verantwortlichen des ThSV meinen Kindheitstraum ermöglichen und mir für diesen Schritt in meiner Karriere keine Steine in den Weg legen.“