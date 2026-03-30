Handball-Bundesligist HSG Wetzlar lässt Torhüter Karim Hendawy vor seinem Vertragsende ins Ausland ziehen.
Hendawy verlässt Wetzlar vorzeitig
Wie der Klub am Montag mitteilte, einigten sich beide Seiten auf die Auflösung des ursprünglich bis zum Saisonende laufenden Vertrags. Der ägyptische Nationaltorhüter will eine neue sportliche Herausforderung im Ausland annehmen.
„Für Karim waren die vergangenen Wochen nicht einfach. Wir haben drei Torhüter im Kader und er hat zuletzt keine Einsatzzeiten gehabt. Karim hat sich aber vorbildlich verhalten und alles getan, um der Mannschaft zu helfen“, sagte Sport-Geschäftsführer Michael Allendorf.
„Als er dann auf uns zukam und uns berichtet hat, dass er im Ausland noch einmal eine neue Herausforderung annehmen kann, stand für uns fest, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen.“
Der 37 Jahre alte Schlussmann war erst im September nach Mittelhessen gewechselt. Wetzlar hatte ihn nach der schweren Verletzung von Bart Ravensbergen verpflichtet. In dieser Zeit kam Hendawy auf 22 Einsätze.