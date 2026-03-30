SID 30.03.2026 • 15:31 Uhr Die HSG Wetzlar löst den Vertrag mit Torhüter Karim Hendawy einvernehmlich auf. Der Ägypter sucht eine neue Herausforderung im Ausland.

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar lässt Torhüter Karim Hendawy vor seinem Vertragsende ins Ausland ziehen.

Wie der Klub am Montag mitteilte, einigten sich beide Seiten auf die Auflösung des ursprünglich bis zum Saisonende laufenden Vertrags. Der ägyptische Nationaltorhüter will eine neue sportliche Herausforderung im Ausland annehmen.

„Für Karim waren die vergangenen Wochen nicht einfach. Wir haben drei Torhüter im Kader und er hat zuletzt keine Einsatzzeiten gehabt. Karim hat sich aber vorbildlich verhalten und alles getan, um der Mannschaft zu helfen“, sagte Sport-Geschäftsführer Michael Allendorf.

„Als er dann auf uns zukam und uns berichtet hat, dass er im Ausland noch einmal eine neue Herausforderung annehmen kann, stand für uns fest, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen.“