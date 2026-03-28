SID 28.03.2026 • 18:01 Uhr Der SC Magdeburg ist klar auf Titelkurs: Gegen den Meister gelingt dem Tabellenführer ein verdienter Sieg.

Der SC Magdeburg hat einen Handball-Krimi gegen die Füchse Berlin gewonnen und einen ganz großen Schritt in Richtung Meistertitel gemacht. Der Champions-League-Sieger triumphierte in einem hochklassigen Duell gegen den Titelverteidiger 35:33 (15:15) und liegt jetzt acht Punkte vor den Berlinern. Der SCM verdiente sich den Erfolg durch eine ganz starke zweite Halbzeit.

Rechnerisch ist die Meisterschaft zwar noch nicht entschieden, aber die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert hat nun alle Trümpfe in der Hand. Der SCM hat als Tabellenführer ein Sieben-Punkte-Polster auf die SG Flensburg-Handewitt, dahinter folgt Berlin. Der THW Kiel hat nach der überraschenden Niederlage am Freitag bei der MT Melsungen keine Chance mehr.

Magdeburg trotzt Siebenmeter-Show von Milosavljev

Bester SCM-Torschütze am Samstag war Magnus Saugstrup mit neun Treffern, bei den Füchsen ragte wie so oft Welthandballer Mathias Gidsel mit elf Toren heraus. Auch die Torhüter spielten eine entscheidende Rolle. Füchse-Keeper Dejan Milosavljev entnervte Magdeburg vor allem im ersten Durchgang mit vielen parierten Siebenmetern, SCM-Torhüter Matej Mandic hatte jedoch entscheidenden Anteil an der starken zweiten Halbzeit.

„Wenn einer Magdeburg schlagen kann, dann ist es am ehesten Berlin“, hatte Bundestrainer Alfred Gislason im Vorfeld gesagt. Die Füchse begannen sehr konzentriert und variabel im Offensivspiel. Im Tor konnten sie sich auf Milosavljev verlassen, an dem der SCM vor allem bei den Siebenmetern kaum vorbeikam.