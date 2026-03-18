SID 18.03.2026 • 13:35 Uhr Nach dem Wechsel von Alex Dujshebaev zum VfL Gummersbach kommt nun auch dessen Bruder Daniel in die Handball-Bundesliga.

Der Handball-Bundesligist MT Melsungen sichert sich nach Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla einen weiteren prominenten Neuzugang. Zur kommenden Saison kommt der spanische Nationalspieler Daniel Dujshebaev nach Nordhessen, das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der Rückraum-Linke wechselt ablösefrei vom polnischen Top-Klub Industria Kielce an die Fulda und erhält bei der MT einen Dreijahresvertrag.

„Die MT hat einen spannenden Prozess angestoßen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt“, sagte Dujshebaev. Der 28-Jährige folgt seinem älteren Bruder Alex, der sich ab Sommer dem VfL Gummersbach anschließt, in die Bundesliga.

Zuvor spielte Dujshebaev fast seine ganze Profilaufbahn gemeinsam mit seinem Bruder in Kielce, wo beide von ihrem Vater, dem früheren Welthandballer Talant Dujshebaev trainiert wurden. Mit Kielce wurde Daniel Dujshebaev mehrfach Meister sowie Pokalsieger, mit Spanien gewann er zudem zwei EM-Titel.