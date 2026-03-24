SID 24.03.2026 • 12:06 Uhr Die Recken binden ihren Spielgestalter Marian Michalczik langfristig bis 2029.

Nationalspieler Marian Michalczik bleibt fester Bestandteil der TSV Hannover-Burgdorf. Wie die Recken am Dienstagvormittag verkündeten, hat der Rückraumspieler seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag beim Bundesligisten vorzeitig um zwei Jahre verlängert.

„Seine Vielseitigkeit, Erfahrung und Spielintelligenz machen ihn zu einem entscheidenden Faktor auf beiden Seiten des Feldes“, würdigte Sven-Sören Christophersen, sportlicher Leiter der TSV, den 35-maligen deutschen Nationalspieler. „Als strategischer Kopf übernimmt er Verantwortung, strukturiert unser Spiel und gibt der Mannschaft Orientierung.“

Seit seinem Wechsel von den Füchsen Berlin ist der 29-jährige Rechtshänder bei den Niedersachsen zum Leistungsträger avanciert. In vier Jahren kommt Michalczik in 123 Bundesligaspielen für die TSV auf 192 Tore sowie 521 direkte Torvorlagen. In der laufenden Spielzeit belegt er mit 109 Vorlagen derzeit den dritten Platz in der Assist-Statistik der Handball-Bundesliga.