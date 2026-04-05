Die Füchse Berlin sind in der Handball-Bundesliga nach der bitteren Niederlage gegen den SC Magdeburg in die Erfolgsspur zurückgekehrt.
Gnadenlose Füchse fertigen Leipzig ab
Der Titelverteidiger feierte am Ostersonntag einen 39:26 (20:10)-Kantersieg gegen das Tabellenschlusslicht SC DHfK Leipzig und erfüllte damit seine Pflichtaufgabe im Kampf um die Königsklasse.
Die besten Werfer des Spiels waren die dänischen Welt- und Europameister Mathias Gidsel und Lasse Andersson mit jeweils sechs Treffern. Der überragende Mann des Spiels war aber Torhüter Lasse Ludwig, der unlängst sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gegeben hatte und mit 19 Paraden das Gesicht einer starken Berliner Deckung war.
Berlin kann noch nachziehen
Meister Berlin, der in der Tabelle auf dem dritten Platz liegt, verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter Magdeburg zunächst auf sechs Punkte. Der Champions-League-Sieger kann aber am Abend (18.00 Uhr) mit einem Sieg bei Frisch Auf Göppingen den alten Vorsprung wieder herstellen.
Berlin dominierte das Spiel von Beginn an, schon zur Pause lagen die Füchse mit zehn Toren Vorsprung klar auf Siegkurs. Nach der Pause wuchs der Vorsprung auch nach einigen personellen Wechseln weiter an, das Team tat im engen Rennen um die Champions-League-Plätze damit auch etwas für das Torverhältnis.