SID 05.04.2026 • 16:39 Uhr Die Berliner haben keine Gnade mit dem Tabellenschlusslicht. Es überragt der Angriff, aber auch Lasse Ludwig im Tor.

Die Füchse Berlin sind in der Handball-Bundesliga nach der bitteren Niederlage gegen den SC Magdeburg in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Der Titelverteidiger feierte am Ostersonntag einen 39:26 (20:10)-Kantersieg gegen das Tabellenschlusslicht SC DHfK Leipzig und erfüllte damit seine Pflichtaufgabe im Kampf um die Königsklasse.

Die besten Werfer des Spiels waren die dänischen Welt- und Europameister Mathias Gidsel und Lasse Andersson mit jeweils sechs Treffern. Der überragende Mann des Spiels war aber Torhüter Lasse Ludwig, der unlängst sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gegeben hatte und mit 19 Paraden das Gesicht einer starken Berliner Deckung war.

Berlin kann noch nachziehen

Meister Berlin, der in der Tabelle auf dem dritten Platz liegt, verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter Magdeburg zunächst auf sechs Punkte. Der Champions-League-Sieger kann aber am Abend (18.00 Uhr) mit einem Sieg bei Frisch Auf Göppingen den alten Vorsprung wieder herstellen.