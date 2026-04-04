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Kiel patzt gegen Eisenach

Kurz vor Schluss liegt der Rekordmeister mit drei Toren hinten, rettet dann aber noch einen glücklichen Punkt.
Zerbe behält in der Schlussphase die Nerven
Zerbe behält in der Schlussphase die Nerven
© picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Marcel von Fehrn
SID
Kurz vor Schluss liegt der Rekordmeister mit drei Toren hinten, rettet dann aber noch einen glücklichen Punkt.

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat mit viel Mühe die zweite Bundesliga-Niederlage in Serie verhindert.

Gegen den ThSV Eisenach rettete das Team von Trainer Filip Jicha nach dem 29:30 bei der MT Melsungen in der Vorwoche dank zwei Siebenmetern von Nationalspieler Lukas Zerbe in den Schlussminuten beim 30:30 (13:16) einen Punkt.

Beste Werfer der Partie waren Elias Ellefsen á Skipagötu mit acht Treffern für den THW und Moritz Ende mit sechs Toren für die Gäste. Mit 37:17 Punkten müssen die Kieler auf Platz fünf weiter um den Einzug in die Champions League zittern.

Schon im Hinspiel hatte Eisenach beim 27:27 dem haushohen Favoriten einen Punkt abgeknöpft. Kiel scheiterte am Samstagnachmittag immer wieder am Gäste-Torhüter Matija Spikic, blieb in der ersten Halbzeit fast zehn Minuten ohne eigenen Treffer und lag während der gesamten Spielzeit nicht einmal vorne. 94 Sekunden vor Ende führte Eisenach mit 30:27, ehe Ellefsen á Skipagötu und Zerbe von der Linie doch noch den glücklichen Punkt sicherten.

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