SID 04.04.2026 • 18:42 Uhr Kurz vor Schluss liegt der Rekordmeister mit drei Toren hinten, rettet dann aber noch einen glücklichen Punkt.

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat mit viel Mühe die zweite Bundesliga-Niederlage in Serie verhindert.

Gegen den ThSV Eisenach rettete das Team von Trainer Filip Jicha nach dem 29:30 bei der MT Melsungen in der Vorwoche dank zwei Siebenmetern von Nationalspieler Lukas Zerbe in den Schlussminuten beim 30:30 (13:16) einen Punkt.

Beste Werfer der Partie waren Elias Ellefsen á Skipagötu mit acht Treffern für den THW und Moritz Ende mit sechs Toren für die Gäste. Mit 37:17 Punkten müssen die Kieler auf Platz fünf weiter um den Einzug in die Champions League zittern.