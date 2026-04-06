SID 06.04.2026 • 11:49 Uhr Der Isländer Viggo Kristjansson kommt ablösefrei vom HC Erlangen zur SG Flensburg-Handewitt. Den Nordeutschen gelint ein Transfer-Coup.

Die SG Flensburg-Handewitt hat den isländischen Handball-Nationalspieler Viggo Kristjansson verpflichtet. Der 32-Jährige wechselt zur Saison 2027/28 ablösefrei vom Bundesliga-Konkurrenten HC Erlangen zu den Norddeutschen. In Flensburg unterschreibt der Rückraumspieler einen Zweijahresvertrag.

„Viggo hat über mehrere Jahre in der HBL bewiesen, dass er zu den effektivsten Spielern auf seiner Position gehört“, sagte Flensburgs Geschäftsführer Holger Glandorf: „Seine Abschlussqualität und seine Erfahrung werden unserem Spiel sehr guttun. Wir gewinnen mit Viggo einen Spieler, der Erfahrung, Spielintelligenz und Effizienz vereint.“

„Herausragender Spieler“: Erlangen bedauert Abgang

Der HCE bedauert den Abgang des Linkshänders, der im Januar 2025 vom SC DHfK Leipzig zu den Franken gewechselt war.