Handball: Nächster Sieg für Kiel

Mit einem Sieg beim Heimauftakt hat der THW Kiel in der Champions League seine weiße Weste gewahrt. Der deutsche Handball-Rekordmeister gewann am Donnerstagabend auch gegen den ungarischen Vizemeister Pick Szeged mit 35:32 (16:15) und steht damit bei zwei Erfolgen aus zwei Spielen. Das gilt in der Gruppe A sonst nur noch für Paris St. Germain und den dänischen Topklub Aalborg Handbold.