Champions League: Magdeburg in Paris chancenlos

Zum Abschluss der Gruppenphase hat Titelverteidiger SC Magdeburg das Fernduell um die Tabellenspitze in der Champions League klar verloren. Der Bundesliga-Spitzenreiter unterlag im Topspiel bei Paris Saint-Germain mit 26:34 (11:15). Parallel gewann Spitzenreiter FC Barcelona sein letztes Spiel in Gruppe B, in der Magdeburg das Ticket für das Viertelfinale bereits sicher hatte.
CL: Magdeburg in Paris chancenlos
Nach dem Magdeburger Offensivspektakel im Hinspiel (37:31) musste Trainer Bennet Wiegert im Pariser Stade Pierre de Coubertin ohne die verletzten Rückraum-Stars Felix Claar und Omar Ingi Magnusson auskommen. Manuel Zehnder war bei der schwächsten Leistung der Magdeburger Königsklassen-Saison mit sechs Treffern noch der beste Werfer.
In einer holprigen Anfangsphase lag der SCM schnell hinten. Nach einem Vier-Tore-Rückstand zur Pause verschliefen die Magdeburger auch den Beginn von Hälfte zwei. „Kommt aus euren Ärschen“, forderte Wiegert in einer Auszeit vehement - vergeblich.
Der deutsche Vizemeister hatte in dieser Saison zuvor einzig gegen Barcelona mit 29:36 verloren. Die Katalanen behaupteten als klarer Favorit gegen HC Pelister 08 Bitola mit einem 47:27 (24:15) die Tabellenführung endgültig. Das Viertelfinale wird am 29./30. April und 6./7. Mai ausgetragen. Das Final Four findet am 13. und 14. Juni in Köln statt.