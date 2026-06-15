CL-Titel: Nielsen feiert "perfekten Abschluss" bei Barcelona

SID 15.06.2026 • 05:43 Uhr Der dänische Schlussmann überragt im Endspiel gegen die Füchse Berlin, ab Sommer steht er in Ungarn unter Vertrag.

Erst vergoss Emil Nielsen Tränen, dann reckte der dänische Hexer freudestrahlend die Trophäe der Champions League nach oben. „Das war definitiv der perfekte Abschluss für meine Zeit in Barcelona“, sagte Nielsen: „Ich bin stolz darauf, dass wir es geschafft haben.“ Mit einem 37:34 (20:16) im Endspiel gegen die Füchse Berlin feierte er mit dem FC Barcelona den erneuten Triumph in der Königsklasse – und das krönende Ende der vergangenen Jahre.

„Für mich persönlich war das enorm wichtig. Ich habe vier Jahre in Barcelona verbracht, daher bedeutet mir das sehr viel. Ich bin wirklich glücklich über den heutigen Sieg“, sagte Nielsen. Er selbst hatte daran entscheidenden Anteil. 14 Paraden steuerte der 29-Jährige gegen die Berliner Offensive um Welthandballer Mathias Gidsel bei. „Ich hoffe, ich habe gut gespielt“, sagte Nielsen angesprochen auf seine starke Leistung bescheiden: „Ich habe wirklich alles gegeben.“

Nielsen wechselt zu Veszprém nach Ungarn

Ab der nächsten Saison schließt er sich Veszprém HC an. Nachdem ihm Dänemarks Nationaltrainer Nikolaj Jakobsen 2019 einst die „Anforderungen an einen Leistungssportler“ absprach, entwickelte sich Nielsen, der mit seinem für Leistungssportler eher atypischen Körper immer wieder blitzschnell in die Ecken hechtet, zu einem der besten Torhüter der Welt. Mit Barcelona gewann er bereits 2024 die Königsklasse, mit der dänischen Nationalmannschaft wurde er Olympiasieger sowie Welt- und Europameister.