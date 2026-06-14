Schreiben die Füchse Berlin am Sonntagabend Geschichte? Das deutsche Team steht beim Final-4 in Köln im Champions-League-Finale und trifft ab 18 Uhr (Hier geht’s zum LIVETICKER) auf den Rekordsieger FC Barcelona. Für Berlin wäre es der erste CL-Titel der Klub-Historie.
Handball: Final-4 mit Füchse Berlin vs. FC Barcelona heute live im TV, Stream und Ticker
Holen die Füchse den CL-Titel?
Am Samstag setzten sich die Füchse im deutschen Kracher gegen den SC Magdeburg mit 40:35 (19:17) durch und zogen in ihr zweites CL-Finale in Folge. Im vergangenen Jahr hatten sie gegen den SCM das Nachsehen.
Handball, Final-4: So können Sie Füchse Berlin vs. FC Barcelona in der Champions League live verfolgen
- TV: DF1
- Stream: Dyn, DAZN
- Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App
Füchse Berlin wollen den CL-Titel
Berlins Tim Freihöfer erklärte bei Dyn mit Blick auf das verlorene Endspiel 2025: „Wir wissen aus der vergangenen Saison, dass hier ein geiles Spiel nicht reicht. Ich will mir nicht zum zweiten Mal in Folge die Silbermedaille umhängen.“
Barcelona gewann in seiner Vereinsgeschichte bereits zwölfmal die Königsklasse des Handballs – letztmals im Jahr 2024. Seit 2020 standen die Katalanen viermal im Endspiel und konnten dreimal die Trophäe in die Höhe recken. Die letzte Finalniederlage stammt von 2020. Damals verlor Barca gegen den THW Kiel.
Wird der SCM Dritter?
Vor dem Endspiel kommt es noch zum Spiel um Platz 3. Das bestreiten der SC Magdeburg und Aalborg HB mit dem deutschen Spielmacher Juri Knorr. Die Partie beginnt um 15 Uhr (Hier geht’s zum LIVETICKER).