Handball: Final-4 mit Füchse Berlin vs. FC Barcelona heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 14.06.2026 • 15:00 Uhr Die Füchse Berlin stehen beim Final-4 in Köln im Champions-League-Finale. Die Hauptstädter könnten den Titel zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte gewinnen. Im Endspiel treffen sie auf den FC Barcelona.

Schreiben die Füchse Berlin am Sonntagabend Geschichte? Das deutsche Team steht beim Final-4 in Köln im Champions-League-Finale und trifft ab 18 Uhr (Hier geht’s zum LIVETICKER) auf den Rekordsieger FC Barcelona. Für Berlin wäre es der erste CL-Titel der Klub-Historie.

Am Samstag setzten sich die Füchse im deutschen Kracher gegen den SC Magdeburg mit 40:35 (19:17) durch und zogen in ihr zweites CL-Finale in Folge. Im vergangenen Jahr hatten sie gegen den SCM das Nachsehen.

Handball, Final-4: So können Sie Füchse Berlin vs. FC Barcelona in der Champions League live verfolgen

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Füchse Berlin wollen den CL-Titel

Berlins Tim Freihöfer erklärte bei Dyn mit Blick auf das verlorene Endspiel 2025: „Wir wissen aus der vergangenen Saison, dass hier ein geiles Spiel nicht reicht. Ich will mir nicht zum zweiten Mal in Folge die Silbermedaille umhängen.“

Barcelona gewann in seiner Vereinsgeschichte bereits zwölfmal die Königsklasse des Handballs – letztmals im Jahr 2024. Seit 2020 standen die Katalanen viermal im Endspiel und konnten dreimal die Trophäe in die Höhe recken. Die letzte Finalniederlage stammt von 2020. Damals verlor Barca gegen den THW Kiel.

Wird der SCM Dritter?