Handball: Final Four nicht mehr in Hamburg - Pokalsieger wird ab 2023 in Köln gekürt

Wie die Handball-Bundesliga (HBL) auf einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt gab, löst die Lanxess Arena in der Domstadt die Barclaycard-Arena in Hamburg als Austragungsort des traditionsreichen Finalturniers um den DHB-Pokal ab. Seit 1994 wird der Titel im Rahmen eines Final Four in der Hansestadt vergeben.