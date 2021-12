Viertelfinale im DHB-Pokal: Löwen gegen Kiel live bei Sky

Das Topspiel im Viertelfinale des DHB-Pokals zwischen den Rhein-Neckar Löwen und Rekordtitelträger THW Kiel wird am 6. Februar ab 18.00 Uhr live bei Sky übertragen. Am selben Tag kommt es in einer weiteren Viertelfinalpartie zu einer Neuauflage des diesjährigen Endspiels zwischen dem amtierenden Pokalsieger TBV Lemgo Lippe und der MT Melsungen (16.00).