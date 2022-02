DHB-Pokal: Gummersbach verpasst Final Four

Der einst so ruhmreiche VfL Gummersbach hat den Einzug ins Final Four um den DHB-Pokal knapp verpasst. Der Zweitliga-Spitzenreiter unterlag im Viertelfinale dem Handball-Bundesligisten HC Erlangen nach großem Kampf mit 27:29 (16:12). Erlangen löste damit erstmals das Ticket für das Final Four in Hamburg (23./24. April).