Final4: HBL-Präsident Schwenker verteidigt Umzug nach Köln

Somit findet an diesem Wochenende (23./24. April) das Final4-Turnier zum vorerst letzten Mal in Hamburg statt, wo die Halle 13.000 Zuschauer fasst. In der Hansestadt kämpfen der THW Kiel, der TBV Lemgo Lippe, der SC Magdeburg sowie der HC Erlangen um den Pokal. "Kiel und Magdeburg sind in ihren Halbfinalspielen in jedem Fall favorisiert", prognositzierte Schwenker.