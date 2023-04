+früh+ Gensheimers Genugtuung: „Es fällt ganz viel ab“

Uwe Gensheimer stand abgekämpft vor den Mikrofonen, das Siebenmeter-Drama hatte auch beim erfahrenen Linksaußen der Rhein-Neckar Löwen seine Spuren hinterlassen. „Es fühlt sich einfach nur gut an. Es fällt ganz viel ab“, sagte der frühere Nationalmannschaftskapitän und pustete durch.

Der Triumph im DHB-Pokal - er war auch für Gensheimer eine Erlösung. Zum bereits zehnten Mal nahm der Routinier mit den Löwen am Final Four teil, und zum ersten Mal durfte der 36-Jährige den silbernen Pokal in die Höhe stemmen. "Es ist für mich eine Genugtuung, das endlich geschafft zu haben", gab er zu.