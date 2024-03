Vier Teams, ein Ziel: Frauen spielen um DHB-Pokal

Vier Teams, ein Ziel: An diesem Wochenende steigt in der Stuttgarter Porsche-Arena das Final Four um den DHB-Pokal der Frauen. Im ersten Halbfinale duellieren sich am Samstag der VfL Oldenburg und die TuS Metzingen, den zweiten Finalteilnehmer ermitteln danach der Thüringer HC und die SG BBM Bietigheim, die den Cup zuletzt drei Mal in Serie gewinnen konnte.