DHB-Pokal: Wetzlar und Stuttgart scheitern an Zweitligisten

In der zweiten Runde des DHB-Pokals gibt es Überraschungen - den Füchsen Berlin bleibt eine erspart.

Die Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar und TVB Stuttgart sind in der zweiten Runde des DHB-Pokals überraschend bei Zweitligisten gescheitert und haben damit ihre bislang schwachen Leistungen in der Liga bestätigt. Wetzlar unterlag am Mittwochabend bei HBW Balingen-Weilstetten 32:34 (16:21), Stuttgart verabschiedete sich mit 22:25 (10:13) beim HSC 2000 Coburg.