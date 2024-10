Losfee Baumgart sorgt für Gigantenduell im Pokal

Kiel hatte sich am Donnerstag beim HSV Hamburg mit 30:27 (12:12) durchgesetzt, Magdeburg steigt erst zum Achtelfinale in den Pokal ein. Erst vor knapp zwei Wochen hatte der Double-Gewinner der vergangenen Saison mit 24:29 in Kiel verloren.

Rhein-Neckar Löwen treffen auf Füchse Berlin

Die Achtelfinalpartien werden am 13./14. November ausgetragen. Das Final Four in Köln findet am 12. und 13. April 2025 statt.