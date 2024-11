DHB-Pokal: Flensburg schmeißt Hannover raus

Die Partie, die in der ersten Hälfte vollkommen ausgeglichen war, kippte in der zweiten zugunsten der Flensburger.

Die Partie, die in der ersten Hälfte vollkommen ausgeglichen war, kippte in der zweiten zugunsten der Flensburger.

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich dank eines am Ende ungefährdeten Erfolgs gegen die TSV Hannover-Burgdorf den Einzug ins Viertelfinale des DHB-Pokals gesichert. Die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau gewann nach einer starken zweiten Hälfte 33:26 (14:13) bei den Niedersachsen.

"Wir verlieren am Ende deutlich und verdient", sagte Hannovers Rückraumspieler Marian Michalczik bei Dyn. Vor knapp einem Monat hatten die Niedersachsen das Topspiel in der Bundesliga an selber Stelle noch knapp für sich entschieden (31:30).