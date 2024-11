Löwen und Gummersbach im Viertelfinale - Knorr gibt Comeback

Die Rhein-Neckar Löwen sind nach einer Aufholjagd in das Viertelfinale des DHB-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze erkämpfte sich beim Comeback von Handball-Nationalspieler Juri Knorr gegen die Füchse Berlin ein 30:29 (12:16).

Die Füchse gingen in Heidelberg durch den dänischen Olympiasieger Mathias Gidsel in Führung und bauten diese zur Halbzeit auf vier Tore aus. Daran änderte auch die Rückkehr von Löwen-Spielmacher Knorr nichts, der seinem Team und der Nationalmannschaft aufgrund einer gebrochenen Daumenkuppe seit Mitte Oktober gefehlt hatte und am Donnerstagabend immer wieder zu kurzen Einsätzen kam.