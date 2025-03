Handball: Ludwigsburg und Blomberg-Lippe im Pokalfinale

Der deutsche Meister ringt beim Final Four Borussia Dortmund nieder. Auch das erste Halbfinale war hart umkämpft.

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg haben Kurs auf den nächsten Erfolg im DHB-Pokal genommen. Der deutsche Meister gewann beim Final Four in Stuttgart sein umkämpftes Halbfinale gegen Borussia Dortmund mit 30:29 (13:10), nun winkt der bereits vierte Triumph in den vergangenen fünf Jahren: Noch unter dem Namen SG BBM Bietigheim hatte das Team den Pokal bereits 2021, 2022 und 2023 gewonnen.