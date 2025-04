Pokalsieg zum Abschied: Wienceks "kleiner Traum" wird wahr

Kiels Kapitän Domagoj Duvnjak hatte bei der Siegerehrung die 3,5 Kilogramm schwere Trophäe gleich an seinen Vize weitergegeben, das Urgestein sollte die Feierlichkeiten starten. "Das sind die Momente, für die ich super hart arbeite. Ich bin unglaublich stolz", sagte Wiencek, der am Final-Four-Wochenende mit beinharter Defensivarbeit, aber auch mit acht Treffern in der Offensive überzeugte.

Seinem Herzensverein im hohen Norden will Wiencek auch in Zukunft treu bleiben. Nach einer kurzen Auszeit wechselt er in die Geschäftsstelle, und das "nicht nur als Repräsentant". Zunächst stehen aber noch mindestens elf weitere Partien mit dem THW an. In der Liga hat der Rekordmeister zumindest noch Außenseiterchancen, in der European League winkt Wiencek ein weiterer Titel. Schon kommende Woche steht das Viertelfinale gegen Limoges Handball an.