Handball: Große Überraschung im DHB-Pokal

SID 24.08.2025 • 19:01 Uhr Der Titelträger von 2024 verliert mit 35:37 nach doppelter Verlängerung – gegen einen Zweitligisten.

Die Bundesliga-Handballerinnen der TuS Metzingen sind überraschend in der ersten Runde des DHB-Pokals ausgeschieden. Der Titelträger von 2024 verlor das Derby beim Zweitligisten TG Nürtingen nach zweimaliger Verlängerung mit 35:37 (31:31, 26:26, 14:15).

Die Gastgeberinnen hielten gegen den Favoriten aus der HBF lange mit und kämpften sich nach einem zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand zurück. Liese Fuchs glänzte mit zehn Treffern als beste Nürtinger Werferin.

Herber Rückschlag für den Titelträger aus 2024

Für Metzingen ist das frühe Aus ein herber Rückschlag: Im vergangenen Jahr hatte das Team aus Baden-Württemberg das erste Mal überhaupt den Pokalsieg gefeiert.