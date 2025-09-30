Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DHB-Pokal
DHB-Pokal
NEWS
SPIELPLAN
LIVETICKER
ERGEBNISSE
DHB-Pokal>

Böse Pokal-Überraschung für Handball-Bundesligisten

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Pokal-Aus für Bundesligisten

Der HC Erlangen ist zum zweiten Mal in Folge in der 2. Runde des DHB-Pokals ausgeschieden. Ein ambitionierter Zweitligist hat das bessere Ende für sich.
Coach Johannes Sellin ist mit Erlangen draußen
Coach Johannes Sellin ist mit Erlangen draußen
© IMAGO/Eibner
SID
Der HC Erlangen ist zum zweiten Mal in Folge in der 2. Runde des DHB-Pokals ausgeschieden. Ein ambitionierter Zweitligist hat das bessere Ende für sich.

Handball-Bundesligist HC Erlangen hat den Einzug ins Achtelfinale des DHB-Pokals überraschend verpasst.

{ "placeholderType": "MREC" }

In einem Krimi beim ambitionierten Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen unterlag die Mannschaft von Trainer Johannes Sellin am Dienstagabend mit 32:35 (16:17) und schied wie im Vorjahr bereits in der zweiten Pokalrunde aus.

DHB-Pokal: Erlangen raus, Großwallstadt weiter

Wie die HSG steht auch der TV Großwallstadt in der nächsten Runde, der Ex-Pokalsieger bezwang im ebenfalls engen Zweitligaduell die SG BBM Bietigheim mit 35:34 (17:18).

Im Achtelfinale, das am 5./6. November ausgetragen wird, steigen dann auch Titelverteidiger THW Kiel, Pokalfinalist MT Melsungen und die drittplatzierte HBW Balingen-Weilstetten in den Wettbewerb ein.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite