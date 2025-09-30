Böse Pokal-Überraschung für Handball-Bundesligisten

SID 30.09.2025 • 21:32 Uhr Der HC Erlangen ist zum zweiten Mal in Folge in der 2. Runde des DHB-Pokals ausgeschieden. Ein ambitionierter Zweitligist hat das bessere Ende für sich.

Handball-Bundesligist HC Erlangen hat den Einzug ins Achtelfinale des DHB-Pokals überraschend verpasst.

In einem Krimi beim ambitionierten Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen unterlag die Mannschaft von Trainer Johannes Sellin am Dienstagabend mit 32:35 (16:17) und schied wie im Vorjahr bereits in der zweiten Pokalrunde aus.

DHB-Pokal: Erlangen raus, Großwallstadt weiter

Wie die HSG steht auch der TV Großwallstadt in der nächsten Runde, der Ex-Pokalsieger bezwang im ebenfalls engen Zweitligaduell die SG BBM Bietigheim mit 35:34 (17:18).