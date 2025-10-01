Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DHB-Pokal
DHB-Pokal
NEWS
SPIELPLAN
LIVETICKER
ERGEBNISSE
DHB-Pokal>

DHB-Pokal: Flensburg-Sieg im Duell mit Machulla

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Flensburg siegt gegen Ex-Trainer

Die SG Flensburg-Handewitt sieht ihren Ex-Trainer erstmals im Pokal wieder - und siegt.
Die Highlights der Partie SG Flensburg-Handewitt - Frisch Auf Göppingen aus der Handball-Bundesliga im Video.
SID
Die SG Flensburg-Handewitt sieht ihren Ex-Trainer erstmals im Pokal wieder - und siegt.

Die SG Flensburg-Handewitt hat das Topspiel der zweiten Handball-Pokalrunde bei den Rhein-Neckar Löwen überzeugend gewonnen und das Achtelfinale erreicht. Der favorisierte viermalige Pokalsieger setzte sich am Mittwochabend auswärts im Duell mit seinem Ex-Trainer Maik Machulla 38:32 (18:18) durch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Löwen mussten überhaupt nur spielen, weil sie beim Final-Four-Turnier in der Vorsaison Pokal-Vierter geworden waren - die ersten drei, darunter Titelverteidiger THW Kiel, steigen erst im Achtelfinale in den Wettbewerb ein.

Weitere Bundesliga-Duelle gewannen am Mittwoch die Füchse Berlin gegen die HSG Wetzlar (35:30) und der SC DHfK Leipzig bei Frisch Auf Göppingen (28:26).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite