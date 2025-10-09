DHB-Pokal: Kiel im Achtelfinale in Balingen

SID 09.10.2025 • 21:10 Uhr Die Auslosung des Achtelfinals im DHB-Pokal ergibt vier Erstliga-Duelle, ein Kracher ist aber nicht dabei.

Vier Erstliga-Duelle, aber kein Kracher: Titelverteidiger THW Kiel trifft im Achtelfinale des DHB-Pokals auswärts auf den Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten. Die Neuauflage des Halbfinals der vergangenen Saison ergab die Auslosung am Donnerstagabend beim Streamingdienst Dyn. Beide Klubs steigen erst in der Runde der letzten 16 in den Wettbewerb ein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Meister Füchse Berlin empfängt Ligakonkurrent ThSV Eisenach. Die SG Flensburg-Handewitt muss beim TVB Stuttgart ran. Mit den Partien zwischen dem TBV Lemgo Lippe und dem VfL Gummersbach sowie dem Bergischen HC gegen die TSV Hannover-Burgdorf kommt es zu weiteren Erstliga-Duellen.

Der SC Magdeburg absolviert am 21. Oktober wegen der Teilnahme an der Klub-WM noch sein Zweitrundenspiel beim Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV. Bei einem Weiterkommen würde der Champions-League-Sieger auswärts auf Zweitligaklub TV Großwallstadt treffen.

Die Achtelfinals finden am 5. und 6. November statt, die Runde der letzten acht am 17. und 18. Dezember. Das Final Four in Köln steigt am 18. und 19. April 2026. - Die Achtelfinal-Begegnungen im Überblick:

{ "placeholderType": "MREC" }

TVB Stuttgart - SG Flensburg-Handewitt

TBV Lemgo Lippe - VfL Gummersbach

HSG Nordhorn-Lingen - SC DHfK Leipzig

HC Elbflorenz - MT Melsungen

Bergischer HC - TSV Hannover-Burgdorf

HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel

Sieger Dessau-Roßlauer HV/SC Magdeburg - TV Großwallstadt