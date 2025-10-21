Handball: "Nachzügler" Magdeburg mühelos ins Pokal-Achtelfinale

SID 21.10.2025 • 20:51 Uhr Der Champions-League-Sieger gibt sich bei seiner Terminhatz keine Blöße.

Champions-League-Sieger SC Magdeburg hat im deutschen Handball-Pokal als letzte Mannschaft standesgemäß das Achtelfinale erreicht.

Der dreimalige Cupgewinner entschied das Zweitrunden-Nachholspiel beim rund 50 km entfernt beheimateten Zweitligisten Dessau-Rosslauer HV ungefährdet mit 44:34 (19:15) für sich. In der Runde der besten 16 (5. November) ist für Magdeburg, das den zweiten Erfolg im zweiten Spiel seiner Mammutwoche mit vier Pflichtbegegnungen binnen acht Tagen feierte, das Gastspiel beim zweitklassigen Altmeister TV Großwallstadt die nächste Hürde.

Im Nachbarschafts-Duell verteilte Magdeburg unter den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason keine Freundschaftsgeschenke.