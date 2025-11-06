Handball: Meister Berlin komplettiert Pokal-Viertelfinale

SID 06.11.2025 • 20:42 Uhr Den Hauptstadtklub trennt nur noch ein Sieg von seiner zweiten Final-Four-Teilnahme.

Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin hat das Pokal-Viertelfinale komplettiert. Der Hauptstadtklub zog im Bundesliga-Duell mit dem ThSV Eisenach durch einen deutlichen 38:22 (22:12)-Erfolg als letzte Mannschaft in die Runde der besten acht ein.

Berlins letzte Hürde vor seiner zweiten Teilnahme am Final Four nach 2024 wird im weiteren Verlauf des Donnerstagabends bei der Auslosung des Viertelfinales ermittelt. Die Spiele um die vier Plätze bei der Pokal-Endrunde in Köln (18./19. April) finden am 17./18. Dezember statt.