Handball: Meister Berlin komplettiert Pokal-Viertelfinale

Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin hat das Pokal-Viertelfinale komplettiert. Der Hauptstadtklub zog im Bundesliga-Duell mit dem ThSV Eisenach durch einen deutlichen 38:22 (22:12)-Erfolg als letzte Mannschaft in die Runde der besten acht ein.
Berlin komplettiert Viertelfinale
Den Hauptstadtklub trennt nur noch ein Sieg von seiner zweiten Final-Four-Teilnahme.
Mit Berlin im Viertelfinale: Mathias Gidsel (vorne)
Berlins letzte Hürde vor seiner zweiten Teilnahme am Final Four nach 2024 wird im weiteren Verlauf des Donnerstagabends bei der Auslosung des Viertelfinales ermittelt. Die Spiele um die vier Plätze bei der Pokal-Endrunde in Köln (18./19. April) finden am 17./18. Dezember statt.
Berlin war ab der ersten Sekunde die tonangebende Mannschaft. Die Thüringer Gäste liefen gegen den Pokalsieger von 2014 jederzeit einem stetig wachsenden Rückstand hinterher. Beste Füchse-Werfer waren der Däne Mathias Gidsel und der Norweger Tobias Gröndahl mit jeweils sechs Treffern. In Eisenachs Mannschaft zeichnete sich der Schwede Oskar Joelsson als fünffacher Torschütze aus.