DHB-Pokal: THW Kiel ausgeschieden, Füchse im Final Four

SID 18.12.2025 • 20:45 Uhr Der THW Kiel verpasst somit die Titelverteidigung.

Pokal-Titelverteidiger und -Rekordsieger THW Kiel ist im Viertelfinale des DHB-Pokals an den Füchsen Berlin gescheitert. In einem hochklassigen Duell unterlag die Mannschaft von Trainer Filip Jicha dem Hauptstadtklub mit 30:32 (17:16) und verpasst damit die Titelverteidigung.

Die Füchse, die zuletzt vor zwei Jahren im Final Four standen, den Pokal jedoch erst einmal - vor elf Jahren - gewinnen konnten, bewiesen große Moral und kämpften sich nach frühem Rückstand zurück in die Partie. Bis zur letzten Minute war der Ausgang des Spiels völlig offen - eine Parade von Füchse-Torwart Dejan Milosavljev und ein verwandelter Siebenmeter von Tim Freihöfer sicherten den Halbfinal-Einzug.

Bester Werfer der Berliner war einmal mehr der dänische Welthandballer Mathias Gidsel mit neun Treffern. Für Kiel traf der für die EM nominierte Nationalspieler Lukas Zerbe (10 Tore) am häufigsten.

Zeitgleich löste der Bergische HC das dritte Final-Four-Ticket. Gegen die favorisierte MT Melsungen setzten sich die Gastgeber überraschend deutlich mit 30:23 (12:9) durch - und ziehen somit erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte nach zehn Jahren wieder ins Final Four ein.