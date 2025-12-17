Lemgo bucht Ticket für Final Four in Köln

SID 17.12.2025 • 20:38 Uhr Der TBV wird seiner Favoritenrolle gerecht und setzt sich in Sachsen durch.

Der TBV Lemgo Lippe fährt zum Final Four nach Köln: Das Team von Trainer Florian Kehrmann setzte sich am Mittwoch in Dresden mit 35:27 (11:14) im Viertelfinale gegen Gastgeber SC DHfK Leipzig durch und steht als erster Teilnehmer für das Finalevent des DHB-Pokals fest. Das Highlight im Handball-Kalender steigt am 18. und 19. April des kommenden Jahres in der Rheinmetropole.

Niels Versteijnen (8) und Bobby Schagen (6 Tore) waren die besten Torjäger für den TBV, der auch in der Bundesliga als Tabellendritter gut unterwegs ist. Leipzig hatte in Lucas Krzikalla (6 Tore) seinen besten Werfer.

DHB-Pokal-Viertelfinale: Topspiel zwischen Magdeburg und Flensburg-Handewitt